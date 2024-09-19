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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

25 сентимо реал 1864 года (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 25 сентимо реал 1864 года - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 25 сентимо реал 1864 года - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 25 сентимо реал
  • Год 1864
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (141) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 сентимо реал 1864 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1753 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 340 EUR. Торги состоялись 28 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (1)
Испания 25 сентимо реал 1864 на аукционе Stephen Album - July 23, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 130 USD
Испания 25 сентимо реал 1864 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Испания 25 сентимо реал 1864 на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1864 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Испания 25 сентимо реал 1864 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Испания 25 сентимо реал 1864 на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1864 на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1864 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1864 на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность MS63 NN Coins
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1864 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1864 на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1864 на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
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Испания 25 сентимо реал 1864 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 13, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1864 на аукционе Tauler & Fau - May 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность XF
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Испания 25 сентимо реал 1864 на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 25 сентимо реал 1864 на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1864 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
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Испания 25 сентимо реал 1864 на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1864 на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
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Испания 25 сентимо реал 1864 на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1864 на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1864 на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Испания 25 сентимо реал 1864 на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 25 сентимо реал 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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