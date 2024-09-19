Испания Период: 1746-1939 1746-1939
25 сентимо реал 1864 года (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 25 сентимо реал
- Год 1864
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (141) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 сентимо реал 1864 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1753 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 340 EUR. Торги состоялись 28 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Teutoburger (1)
Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 130 USD
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность MS63 NN Coins
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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