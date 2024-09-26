Испания Период: 1746-1939 1746-1939
40 реалов 1864 года. Восьмиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Восьмиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,5 гр
- Чистого золота (0,1013 oz) 3,15 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 40 реалов
- Год 1864
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 40 реалов 1864 года. Восьмиконечные звёзды. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1248 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 9500 EUR. Торги состоялись 17 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (8)
- Cayón (1)
- Silicua Coins (4)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
2002 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Продавец Silicua Coins
Дата 26 августа 2022
Сохранность MS63 NN Coins
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Silicua Coins
Дата 27 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Silicua Coins
Дата 17 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Silicua Coins
Дата 29 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 40 реалов 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск