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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

10 реалов 1857 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Шестиконечные звёзды

Аверс монеты - 10 реалов 1857 года Шестиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 10 реалов 1857 года Шестиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 13 гр
  • Чистого серебра (0,3762 oz) 11,7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 10 реалов
  • Год 1857
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 реалов 1857 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 434 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2100 EUR. Торги состоялись 6 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 10 реалов 1857 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Испания 10 реалов 1857 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Испания 10 реалов 1857 на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 7, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1857 на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1857 на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 реалов 1857 на аукционе Silicua Coins - October 28, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 28 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 10 реалов 1857 на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 реалов 1857 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1857 на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 реалов 1857 на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Испания 10 реалов 1857 на аукционе Tauler & Fau - February 6, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность F
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Испания 10 реалов 1857 на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
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Испания 10 реалов 1857 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1857 на аукционе HERVERA - February 23, 2018
Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2018
Сохранность F
Цена
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Испания 10 реалов 1857 на аукционе Soler y Llach - February 22, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2018
Сохранность F
Цена
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Испания 10 реалов 1857 на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 реалов 1857 на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 реалов 1857 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность F
Цена
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Испания 10 реалов 1857 на аукционе Heritage - April 19, 2016
Испания 10 реалов 1857 на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность PF61 NGC
Цена
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Испания 10 реалов 1857 на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1857 на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 реалов 1857 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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