Испания Период: 1746-1939 1746-1939
10 реалов 1857 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Шестиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 13 гр
- Чистого серебра (0,3762 oz) 11,7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 10 реалов
- Год 1857
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 реалов 1857 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 434 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2100 EUR. Торги состоялись 6 марта 2013.
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Silicua Coins
Дата 28 октября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность VF
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Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2018
Сохранность F
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Дата 22 февраля 2018
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
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Дата 28 апреля 2016
Сохранность F
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Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность PF61 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность VF
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Где продать?
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