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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1857 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
100 реалов 1857 Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 500 $
Продажи
0 173
Аверс
Реверс
100 реалов 1857 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 520 $
Продажи
0 52
Аверс
Реверс
100 реалов 1857 Семиконечные звёзды
Средняя цена 450 $
Продажи
0 120

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
20 реалов 1857 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 170 $
Продажи
0 154
Аверс
Реверс
20 реалов 1857 Семиконечные звёзды
Средняя цена 210 $
Продажи
0 50
Аверс
Реверс
20 реалов 1857 Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 810 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
10 реалов 1857 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 190 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
10 реалов 1857 Семиконечные звёзды
Средняя цена 630 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
4 реала 1857 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 110 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
4 реала 1857 Семиконечные звёзды
Средняя цена 110 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
4 реала 1857 Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 460 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
2 реала 1857 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 370 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
2 реала 1857 Семиконечные звёзды
Средняя цена 160 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
2 реала 1857 Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 160 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
1 реал 1857 Шестиконечные звёзды
Средняя цена 50 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
1 реал 1857 Семиконечные звёзды
Средняя цена 110 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
1 реал 1857 Восьмиконечные звёзды
Средняя цена 45 $
Продажи
0 55

Медные монеты

Аверс
Реверс
25 сентимо реал 1857
Средняя цена 60 $
Продажи
0 52
Аверс
Реверс
10 сентимо реал 1857
Средняя цена 60 $
Продажи
0 47
Аверс
Реверс
5 сентимо реал 1857
Средняя цена 65 $
Продажи
0 31
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