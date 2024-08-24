Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
МЕНЮ
Каталог
Поиск
Аукционы
Тарифы
Поддержка
Аккаунт
Регистрация
Войти в аккаунт
Валюта
USD
Доллар США
Евро
Фунт стерлингов
Швейцарский франк
Польский злотый
Российский рубль
Язык
Русский
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
USD
USD
(Доллар США)
EUR
(Евро)
GBP
(Фунт стерлингов)
CHF
(Швейцарский франк)
PLN
(Польский злотый)
RUB
(Российский рубль)
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Главная
Каталог
Испания
1857
Испания
Период:
1746-1939
1746-1939
Фердинанд VI
1746-1759
Карл III
1759-1788
Карл IV
1788-1808
Жозеф Бонапарт
1808-1813
Фердинанд VII
1808-1833
Изабелла II
1833-1868
Временное правительство
1868-1874
Амадей I
1871-1873
Альфонсо XII
1874-1885
Альфонсо XIII
1886-1931
II Республика
1931-1939
Главная
Каталог
Испания
1857
Монеты Испании 1857 года
Выберите категорию
Все
Золото
Серебро
Медь
Золотые монеты
100 реалов 1857
Восьмиконечные звёзды
Средняя цена
500 $
Продажи
0
173
100 реалов 1857
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
520 $
Продажи
0
52
100 реалов 1857
Семиконечные звёзды
Средняя цена
450 $
Продажи
0
120
Серебряные монеты
20 реалов 1857
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
170 $
Продажи
0
154
20 реалов 1857
Семиконечные звёзды
Средняя цена
210 $
Продажи
0
50
20 реалов 1857
Восьмиконечные звёзды
Средняя цена
810 $
Продажи
0
35
10 реалов 1857
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
190 $
Продажи
0
30
10 реалов 1857
Семиконечные звёзды
Средняя цена
630 $
Продажи
0
4
4 реала 1857
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
110 $
Продажи
0
24
4 реала 1857
Семиконечные звёзды
Средняя цена
110 $
Продажи
0
15
4 реала 1857
Восьмиконечные звёзды
Средняя цена
460 $
Продажи
0
9
2 реала 1857
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
370 $
Продажи
0
12
2 реала 1857
Семиконечные звёзды
Средняя цена
160 $
Продажи
0
16
2 реала 1857
Восьмиконечные звёзды
Средняя цена
160 $
Продажи
0
20
1 реал 1857
Шестиконечные звёзды
Средняя цена
50 $
Продажи
0
30
1 реал 1857
Семиконечные звёзды
Средняя цена
110 $
Продажи
0
35
1 реал 1857
Восьмиконечные звёзды
Средняя цена
45 $
Продажи
0
55
Медные монеты
25 сентимо реал 1857
Средняя цена
60 $
Продажи
0
52
10 сентимо реал 1857
Средняя цена
60 $
Продажи
0
47
5 сентимо реал 1857
Средняя цена
65 $
Продажи
0
31
Лучшие предложения
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион
24 авг. 2024
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион
24 авг. 2024
Pesek Auctions
Аукцион
23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск
Год
Зактрыть
Испания
Период
1746-1939
Категория
Зактрыть
???
Испания
Период
1746-1939
Фердинанд VI
1746-1759
Карл III
1759-1788
Карл IV
1788-1808
Жозеф Бонапарт
1808-1813
Фердинанд VII
1808-1833
Изабелла II
1833-1868
Временное правительство
1868-1874
Амадей I
1871-1873
Альфонсо XII
1874-1885
Альфонсо XIII
1886-1931
II Республика
1931-1939
Стать партнером
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Реклама
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Как можем помочь?
Email
*
Имя
Вопрос
*
Прикрепить файл
Выбрать файл
Отправить