Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1857 года. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Семиконечные звёзды
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1736 oz) 5,4 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 реала
- Год 1857
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1857 года. Семиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 398 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 300 EUR. Торги состоялись 30 мая 2024.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 февраля 2018
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Дата 28 апреля 2016
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Дата 30 октября 2015
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Дата 26 июня 2013
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Дата 28 ноября 2012
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Дата 24 января 2012
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Дата 27 апреля 2011
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Дата 22 февраля 2011
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