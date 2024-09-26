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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1857 года. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Семиконечные звёзды

Аверс монеты - 4 реала 1857 года Семиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 4 реала 1857 года Семиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1736 oz) 5,4 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 4 реала
  • Год 1857
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1857 года. Семиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 398 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 300 EUR. Торги состоялись 30 мая 2024.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (7)
  • Cayón (2)
  • HERVERA (1)
  • ibercoin (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (3)
Испания 4 реала 1857 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
324 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Испания 4 реала 1857 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность F
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Испания 4 реала 1857 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1857 на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1857 на аукционе Tauler & Fau - January 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность F
Цена
Испания 4 реала 1857 на аукционе Tauler & Fau - February 20, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1857 на аукционе Tauler & Fau - November 30, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 30 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1857 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1857 на аукционе Cayón - October 30, 2015
Продавец Cayón
Дата 30 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1857 на аукционе ibercoin - June 26, 2013
Продавец ibercoin
Дата 26 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1857 на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1857 на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1857 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1857 на аукционе HERVERA - February 22, 2011
Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2011
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1857 на аукционе Soler y Llach - February 21, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2011
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 4 реала 1857 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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