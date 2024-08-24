Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1857 года. Восьмиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Восьмиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1736 oz) 5,4 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 реала
- Год 1857
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1857 года. Восьмиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 949 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 600 EUR. Торги состоялись 27 февраля 2014.
Сохранность
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
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Продавец ibercoin
Дата 30 января 2019
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
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Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
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