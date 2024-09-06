Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1857 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Шестиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0868 oz) 2,7 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 2 реала
- Год 1857
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1857 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 311 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 710 EUR. Торги состоялись 30 мая 2024.
Сохранность
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- Cayón (2)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
218 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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