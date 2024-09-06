Испания Период: 1746-1939 1746-1939
10 сентимо реал 1857 года (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 10 сентимо реал
- Год 1857
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 сентимо реал 1857 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 33514 проданному на аукционе Heritage Auctions за 353 USD. Торги состоялись 14 апреля 2016.
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Дата 30 марта 2024
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Дата 18 января 2024
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Дата 24 октября 2023
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Дата 14 декабря 2021
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Дата 20 января 2021
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Сохранность AU
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Дата 11 декабря 2019
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Дата 7 ноября 2019
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Дата 26 октября 2017
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