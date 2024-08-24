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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

25 сентимо реал 1857 года (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 25 сентимо реал 1857 года - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 25 сентимо реал 1857 года - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 25 сентимо реал
  • Год 1857
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 сентимо реал 1857 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1882 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 245 EUR. Торги состоялись 3 февраля 2016.

Сохранность
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  • Tauler & Fau (8)
Испания 25 сентимо реал 1857 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Испания 25 сентимо реал 1857 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Испания 25 сентимо реал 1857 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1857 на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1857 на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1857 на аукционе Tauler & Fau - September 20, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1857 на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1857 на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1857 на аукционе Silicua Coins - June 24, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1857 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1857 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1857 на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1857 на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
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Испания 25 сентимо реал 1857 на аукционе Lucernae Numismática - June 2, 2020
Продавец Lucernae Numismática
Дата 2 июня 2020
Сохранность VF
Цена
Испания 25 сентимо реал 1857 на аукционе Jesús Vico - March 5, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1857 на аукционе Jesús Vico - March 5, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1857 на аукционе Silicua Coins - December 4, 2019
Продавец Silicua Coins
Дата 4 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1857 на аукционе Cayón - October 18, 2019
Продавец Cayón
Дата 18 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1857 на аукционе ibercoin - September 26, 2019
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1857 на аукционе Tauler & Fau - September 24, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 25 сентимо реал 1857 на аукционе Cayón - July 4, 2019
Продавец Cayón
Дата 4 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 сентимо реал 1857 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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