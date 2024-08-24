Испания Период: 1746-1939 1746-1939
25 сентимо реал 1857 года (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 25 сентимо реал
- Год 1857
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 25 сентимо реал 1857 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1882 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 245 EUR. Торги состоялись 3 февраля 2016.
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Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
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Дата 17 октября 2022
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Дата 20 сентября 2022
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Дата 13 сентября 2022
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Дата 24 июня 2022
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Дата 29 января 2021
Сохранность UNC
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Дата 20 января 2021
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Дата 17 сентября 2020
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Дата 5 марта 2020
Сохранность XF
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Дата 5 марта 2020
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Дата 4 декабря 2019
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Дата 18 октября 2019
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Дата 26 сентября 2019
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Дата 24 сентября 2019
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