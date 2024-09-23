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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1857 года. Восьмиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Восьмиконечные звёзды

Аверс монеты - 2 реала 1857 года Восьмиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 2 реала 1857 года Восьмиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0868 oz) 2,7 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 2 реала
  • Год 1857
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1857 года. Восьмиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 294 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 850 EUR. Торги состоялись 30 мая 2024.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (10)
  • Cayón (1)
  • HERVERA (3)
  • ibercoin (1)
  • Soler y Llach (3)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 2 реала 1857 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность AU
Цена
918 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Испания 2 реала 1857 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Испания 2 реала 1857 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1857 на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1857 на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1857 на аукционе Aureo & Calicó - February 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 февраля 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1857 на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность AU
Цена
Испания 2 реала 1857 на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 реала 1857 на аукционе Tauler & Fau - May 17, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1857 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1857 на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1857 на аукционе Soler y Llach - February 26, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 26 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1857 на аукционе ibercoin - October 22, 2013
Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2013
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1857 на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность VF
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Испания 2 реала 1857 на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
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Испания 2 реала 1857 на аукционе HERVERA - July 5, 2011
Продавец HERVERA
Дата 5 июля 2011
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1857 на аукционе Soler y Llach - July 4, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 4 июля 2011
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1857 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 реала 1857 на аукционе HERVERA - February 22, 2011
Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2011
Сохранность VF
Цена
Испания 2 реала 1857 на аукционе Soler y Llach - February 21, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2011
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 реала 1857 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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