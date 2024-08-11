Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 реал 1857 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Шестиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1 реал
- Год 1857
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1857 года. Шестиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 931 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 200 EUR. Торги состоялись 31 января 2023.
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
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Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность PROOF
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Дата 20 января 2021
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 сентября 2020
Сохранность VF
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Продавец Numismática Leilões
Дата 21 октября 2019
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Дата 19 сентября 2019
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Дата 28 декабря 2018
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 ноября 2018
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 марта 2018
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
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Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
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Дата 29 октября 2015
Сохранность AU
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Дата 22 октября 2015
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Дата 20 апреля 2015
Сохранность UNC
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Где продать?
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