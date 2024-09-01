Испания Период: 1746-1939 1746-1939
100 реалов 1857 года. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Семиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,5 гр
- Чистого золота (0,246 oz) 7,65 гр
- Диаметр 22 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 100 реалов
- Год 1857
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (120) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 100 реалов 1857 года. Семиконечные звёзды. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1632 проданному на аукционе Jean ELSEN & ses Fils s.a. за 550 EUR. Торги состоялись 22 марта 2024.
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Дата 10 мая 2024
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Дата 5 мая 2024
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Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
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Дата 18 января 2024
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Дата 27 октября 2023
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Дата 13 сентября 2022
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