Испания Период: 1746-1939 1746-1939
100 реалов 1857 года. Шестиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Шестиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,5 гр
- Чистого золота (0,246 oz) 7,65 гр
- Диаметр 22 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 100 реалов
- Год 1857
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (52) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 100 реалов 1857 года. Шестиконечные звёзды. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 2037 проданному на аукционе SINCONA AG за 1050 CHF. Торги состоялись 19 октября 2020.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU
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Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность XF
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Продавец ibercoin
Дата 21 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
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Продавец SINCONA
Дата 20 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 12 июля 2020
Сохранность UNC
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Продавец VL Nummus
Дата 9 февраля 2020
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность AU
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Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность XF
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Продавец Spink
Дата 26 марта 2019
Сохранность UNC
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Где продать?
Для продажи 100 реалов 1857 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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