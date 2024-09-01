Испания Период: 1746-1939 1746-1939
10 реалов 1863 года. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Семиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 13 гр
- Чистого серебра (0,3762 oz) 11,7 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 10 реалов
- Год 1863
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 реалов 1863 года. Семиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 449 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 420 EUR. Торги состоялись 30 мая 2024.
Сохранность
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- Tauler & Fau (2)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 18 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 17 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 12 марта 2013
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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