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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

10 реалов 1863 года. Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Семиконечные звёзды

Аверс монеты - 10 реалов 1863 года Семиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 10 реалов 1863 года Семиконечные звёзды - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 13 гр
  • Чистого серебра (0,3762 oz) 11,7 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 10 реалов
  • Год 1863
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 реалов 1863 года. Семиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 449 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 420 EUR. Торги состоялись 30 мая 2024.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (8)
  • Cayón (2)
  • HERVERA (1)
  • ibercoin (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 10 реалов 1863 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
454 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Испания 10 реалов 1863 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Испания 10 реалов 1863 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1863 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 10 реалов 1863 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 10 реалов 1863 на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 10 реалов 1863 на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Испания 10 реалов 1863 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1863 на аукционе HERVERA - October 18, 2016
Продавец HERVERA
Дата 18 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1863 на аукционе Soler y Llach - October 17, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 17 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1863 на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1863 на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
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Испания 10 реалов 1863 на аукционе ibercoin - March 12, 2013
Продавец ibercoin
Дата 12 марта 2013
Сохранность F
Цена
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Испания 10 реалов 1863 на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1863 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 реалов 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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