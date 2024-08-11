Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1844 года B PS (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,896)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1728 oz) 5,376 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 реала
- Год 1844
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1844 года со знаком B PS. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 457 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 600 EUR. Торги состоялись 7 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 30 ноября 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 апреля 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2018
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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