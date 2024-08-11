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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

6 куарто 1838 года "Каталония". Надпись "6 CURA" (Испания, Изабелла II)

Разновидность: Надпись "6 CURA"

Аверс монеты - 6 куарто 1838 года "Каталония" Надпись "6 CURA" - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 6 куарто 1838 года "Каталония" Надпись "6 CURA" - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 14 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 6 куарто
  • Год 1838
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 6 куарто 1838 года "Каталония". Надпись "6 CURA". Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 685 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 1450 EUR. Торги состоялись 5 июля 2011.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (2)
  • Cayón (2)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (1)
Испания 6 куарто 1838 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
972 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Испания 6 куарто 1838 "Каталония" на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
892 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Испания 6 куарто 1838 "Каталония" на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 6 куарто 1838 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 6 куарто 1838 "Каталония" на аукционе Herrero - May 24, 2012
Продавец Herrero
Дата 24 мая 2012
Сохранность VF
Цена
Испания 6 куарто 1838 "Каталония" на аукционе HERVERA - July 5, 2011
Продавец HERVERA
Дата 5 июля 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 куарто 1838 "Каталония" на аукционе Soler y Llach - July 4, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 4 июля 2011
Сохранность VF
Цена
Испания 6 куарто 1838 "Каталония" на аукционе Aureo - November 18, 2003
Продавец Aureo
Дата 18 ноября 2003
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 куарто 1838 "Каталония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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