Испания Период: 1746-1939 1746-1939
6 куарто 1838 года "Каталония". Надпись "6 CURA" (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Надпись "6 CURA"
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 14 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 6 куарто
- Год 1838
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 6 куарто 1838 года "Каталония". Надпись "6 CURA". Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 685 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 1450 EUR. Торги состоялись 5 июля 2011.
Сохранность
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- Soler y Llach (1)
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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