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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1838 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
80 реалов 1838 B PS
Средняя цена 590 $
Продажи
0 273
Аверс
Реверс
80 реалов 1838 M CL
Средняя цена 420 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
80 реалов 1838 S DR
Средняя цена 480 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
80 реалов 1838 S RD
Средняя цена 440 $
Продажи
0 20

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
20 реалов 1838 M CL
Средняя цена 970 $
Продажи
0 73
Аверс
Реверс
4 реала 1838 B PS
Средняя цена 210 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
4 реала 1838 S DR
Средняя цена 260 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
4 реала 1838 S RD
Средняя цена 150 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
4 реала 1838 M CL
Средняя цена 220 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
2 реала 1838 M CL
Средняя цена 380 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 реал 1838 M DG
Средняя цена 490 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
1 реал 1838 M CL
Средняя цена 65 $
Продажи
0 69

Медные монеты

Аверс
Реверс
6 куарто 1838 Каталония
Средняя цена 50 $
Продажи
0 147
Аверс
Реверс
6 куарто 1838 Каталония Надпись "6 CURA"
Средняя цена 990 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
3 куарто 1838 Каталония
Средняя цена 40 $
Продажи
0 60
Аверс
Реверс
8 мараведи 1838 Ja Номинал на аверсе
Средняя цена 30 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
8 мараведи 1838 Номинал на аверсе
Средняя цена 60 $
Продажи
0 68
Аверс
Реверс
4 мараведи 1838
Средняя цена 170 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
2 мараведи 1838 J
Средняя цена 55 $
Продажи
0 48
Аверс
Реверс
2 мараведи 1838
Средняя цена 45 $
Продажи
0 86
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