Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1838 года "Номинал на аверсе" (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 8 мараведи
- Год 1838
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (68) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1838 года "Номинал на аверсе". Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 3115 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 360 EUR. Торги состоялись 23 октября 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
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Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
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Дата 30 мая 2022
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
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Дата 18 января 2022
Сохранность F
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Дата 14 декабря 2021
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Дата 6 июля 2021
Сохранность F
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Дата 16 марта 2021
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Дата 29 января 2021
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