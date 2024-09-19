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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1838 года M CL (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 2 реала 1838 года M CL - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 2 реала 1838 года M CL - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 2 реала
  • Год 1838
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1838 года со знаком M CL. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 259 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 850 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2016.

Сохранность
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  • Cayón (1)
Испания 2 реала 1838 M CL на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
207 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Испания 2 реала 1838 M CL на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
202 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Испания 2 реала 1838 M CL на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Испания 2 реала 1838 M CL на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 2 реала 1838 M CL на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 реала 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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