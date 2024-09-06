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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

20 реалов 1838 года M CL (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 20 реалов 1838 года M CL - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 20 реалов 1838 года M CL - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 26 гр
  • Чистого серебра (0,7523 oz) 23,4 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 20 реалов
  • Год 1838
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1838 года со знаком M CL. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 33958 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2640 USD. Торги состоялись 16 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 20 реалов 1838 M CL на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
702 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Испания 20 реалов 1838 M CL на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
514 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Испания 20 реалов 1838 M CL на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1838 M CL на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1838 M CL на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 20 реалов 1838 M CL на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1838 M CL на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
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Испания 20 реалов 1838 M CL на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1838 M CL на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 20 реалов 1838 M CL на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1838 M CL на аукционе Nomisma - December 18, 2021
Продавец Nomisma
Дата 18 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1838 M CL на аукционе GINZA - November 20, 2021
Продавец GINZA
Дата 20 ноября 2021
Сохранность MS60 NGC
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Испания 20 реалов 1838 M CL на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1838 M CL на аукционе Auction World - April 18, 2021
Продавец Auction World
Дата 18 апреля 2021
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Испания 20 реалов 1838 M CL на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1838 M CL на аукционе Tauler & Fau - March 9, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1838 M CL на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1838 M CL на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность AU
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Испания 20 реалов 1838 M CL на аукционе Tauler & Fau - September 24, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1838 M CL на аукционе HERVERA - May 9, 2019
Продавец HERVERA
Дата 9 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1838 M CL на аукционе Soler y Llach - May 8, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 8 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 реалов 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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