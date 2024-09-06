Испания Период: 1746-1939 1746-1939
20 реалов 1838 года M CL (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 26 гр
- Чистого серебра (0,7523 oz) 23,4 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 20 реалов
- Год 1838
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1838 года со знаком M CL. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 33958 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2640 USD. Торги состоялись 16 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
514 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 18 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец GINZA
Дата 20 ноября 2021
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 18 апреля 2021
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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