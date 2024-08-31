Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 реал 1838 года M CL (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1 реал
- Год 1838
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (69) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1838 года со знаком M CL. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 361 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 150 EUR. Торги состоялись 7 марта 2012.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Дата 24 октября 2023
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Дата 4 июля 2023
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Дата 4 июля 2023
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Дата 25 апреля 2023
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Дата 15 марта 2023
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Дата 1 февраля 2023
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Дата 13 декабря 2022
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Дата 16 июня 2021
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Дата 20 января 2021
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Дата 2 июля 2020
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Дата 12 февраля 2020
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Дата 16 декабря 2019
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Дата 3 декабря 2019
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