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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1838 года S RD (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 4 реала 1838 года S RD - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 4 реала 1838 года S RD - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,896)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1728 oz) 5,376 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 4 реала
  • Год 1838
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1838 года со знаком S RD. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 391 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 320 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (11)
  • Cayón (1)
  • ibercoin (2)
  • Künker (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (5)
Испания 4 реала 1838 S RD на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
216 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Испания 4 реала 1838 S RD на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Испания 4 реала 1838 S RD на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1838 S RD на аукционе Monedalia.es - November 30, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 30 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1838 S RD на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1838 S RD на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1838 S RD на аукционе Tauler & Fau - September 22, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1838 S RD на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1838 S RD на аукционе Tauler & Fau - February 6, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1838 S RD на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
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Испания 4 реала 1838 S RD на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1838 S RD на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1838 S RD на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1838 S RD на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
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Испания 4 реала 1838 S RD на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
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Испания 4 реала 1838 S RD на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1838 S RD на аукционе Cayón - October 30, 2015
Продавец Cayón
Дата 30 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1838 S RD на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
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Испания 4 реала 1838 S RD на аукционе ibercoin - December 3, 2014
Продавец ibercoin
Дата 3 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1838 S RD на аукционе ibercoin - June 25, 2014
Продавец ibercoin
Дата 25 июня 2014
Сохранность F
Цена
Испания 4 реала 1838 S RD на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 реала 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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