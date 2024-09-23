Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1838 года M CL (Испания, Изабелла II)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,896)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1728 oz) 5,376 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 реала
- Год 1838
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1838 года со знаком M CL. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 34119 проданному на аукционе Heritage Auctions за 600 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
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Дата 20 января 2021
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2018
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность F
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Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2018
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
Сохранность UNC
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Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
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Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 30 октября 2015
Сохранность XF
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Дата 28 мая 2014
Сохранность XF
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Продавец ibercoin
Дата 26 июня 2013
Сохранность VF
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Где продать?
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