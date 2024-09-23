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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1838 года M CL (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 4 реала 1838 года M CL - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 4 реала 1838 года M CL - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,896)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1728 oz) 5,376 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 4 реала
  • Год 1838
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1838 года со знаком M CL. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 34119 проданному на аукционе Heritage Auctions за 600 USD. Торги состоялись 7 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 4 реала 1838 M CL на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Испания 4 реала 1838 M CL на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность F
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Испания 4 реала 1838 M CL на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1838 M CL на аукционе ibercoin - November 11, 2021
Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1838 M CL на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 4 реала 1838 M CL на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1838 M CL на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1838 M CL на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1838 M CL на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1838 M CL на аукционе HERVERA - February 22, 2018
Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1838 M CL на аукционе Soler y Llach - February 21, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1838 M CL на аукционе Heritage - September 12, 2017
Испания 4 реала 1838 M CL на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Испания 4 реала 1838 M CL на аукционе Herrero - November 29, 2016
Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Испания 4 реала 1838 M CL на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Испания 4 реала 1838 M CL на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1838 M CL на аукционе Cayón - October 30, 2015
Продавец Cayón
Дата 30 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1838 M CL на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
Испания 4 реала 1838 M CL на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1838 M CL на аукционе ibercoin - June 26, 2013
Продавец ibercoin
Дата 26 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1838 M CL на аукционе Herrero - May 24, 2012
Продавец Herrero
Дата 24 мая 2012
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1838 M CL на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 реала 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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