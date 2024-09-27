Испания Период: 1746-1939 1746-1939
6 куарто 1838 года "Каталония" (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 14 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 6 куарто
- Год 1838
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (147) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 6 куарто 1838 года "Каталония". Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 960 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 650 EUR. Торги состоялись 29 октября 2015.
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Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
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Дата 18 января 2024
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Дата 12 декабря 2023
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Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
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Сохранность AU58 BN NGC
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Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
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Дата 12 мая 2023
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Сохранность AU
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