Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1838 года S DR (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,896)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1728 oz) 5,376 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 реала
- Год 1838
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1838 года со знаком S DR. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 382 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 420 EUR. Торги состоялись 7 марта 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Bid & Grow Auctions
Дата 18 мая 2024
Сохранность AU
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 95 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 февраля 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 26 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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