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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

80 реалов 1838 года S RD (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 80 реалов 1838 года S RD - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 80 реалов 1838 года S RD - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 80 реалов
  • Год 1838
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 80 реалов 1838 года со знаком S RD. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 615 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 700 EUR. Торги состоялись 29 апреля 2008.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (11)
  • Cayón (2)
  • HERVERA (2)
  • ibercoin (1)
  • Künker (1)
  • Soler y Llach (2)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 80 реалов 1838 S RD на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
432 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Испания 80 реалов 1838 S RD на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
435 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Испания 80 реалов 1838 S RD на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1838 S RD на аукционе ibercoin - December 21, 2021
Продавец ibercoin
Дата 21 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 80 реалов 1838 S RD на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1838 S RD на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1838 S RD на аукционе Künker - July 16, 2019
Продавец Künker
Дата 16 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1838 S RD на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1838 S RD на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1838 S RD на аукционе Aureo & Calicó - February 3, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 февраля 2016
Сохранность F
Цена
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Испания 80 реалов 1838 S RD на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1838 S RD на аукционе Aureo & Calicó - April 22, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 апреля 2015
Сохранность F
Цена
Испания 80 реалов 1838 S RD на аукционе HERVERA - May 15, 2014
Продавец HERVERA
Дата 15 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1838 S RD на аукционе Soler y Llach - May 4, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1838 S RD на аукционе Aureo & Calicó - March 20, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1838 S RD на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 80 реалов 1838 S RD на аукционе Soler y Llach - February 26, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 26 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 80 реалов 1838 S RD на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1838 S RD на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1838 S RD на аукционе Aureo & Calicó - April 29, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 апреля 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 80 реалов 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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