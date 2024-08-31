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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

3 куарто 1838 года "Каталония" (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 3 куарто 1838 года "Каталония" - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 3 куарто 1838 года "Каталония" - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 3 куарто
  • Год 1838
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 3 куарто 1838 года "Каталония". Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 206 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 125 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.

Сохранность
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  • Ars Time (1)
  • Aureo & Calicó (28)
  • Cayón (5)
  • CoinsNB (1)
  • HERVERA (5)
  • ibercoin (3)
  • InAsta (1)
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  • Monedalia.es (1)
  • Monnaies d'Antan (1)
  • Soler y Llach (6)
  • Tauler & Fau (7)
Продавец InAsta
Дата 1 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Испания 3 куарто 1838 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 27 EUR
Испания 3 куарто 1838 "Каталония" на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Испания 3 куарто 1838 "Каталония" на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1838 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1838 "Каталония" на аукционе Monnaies d'Antan - November 25, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1838 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1838 "Каталония" на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 3 куарто 1838 "Каталония" на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1838 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 3 куарто 1838 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1838 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 3 куарто 1838 "Каталония" на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
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Испания 3 куарто 1838 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1838 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1838 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1838 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность F
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Испания 3 куарто 1838 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1838 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1838 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - April 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1838 "Каталония" на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 куарто 1838 "Каталония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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