Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1838 года B PS (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 4 реала 1838 года B PS - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 4 реала 1838 года B PS - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,896)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1728 oz) 5,376 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 4 реала
  • Год 1838
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1838 года со знаком B PS. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 342 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 401 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (16)
  • Cayón (3)
  • Herrero (1)
  • ibercoin (1)
  • Jesús Vico (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Tauler & Fau (3)
  • Teutoburger (1)
Испания 4 реала 1838 B PS на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
205 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Испания 4 реала 1838 B PS на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Испания 4 реала 1838 B PS на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1838 B PS на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1838 B PS на аукционе Monedalia.es - November 30, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 30 ноября 2021
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1838 B PS на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1838 B PS на аукционе Tauler & Fau - March 9, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1838 B PS на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1838 B PS на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1838 B PS на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1838 B PS на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1838 B PS на аукционе Tauler & Fau - May 10, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1838 B PS на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1838 B PS на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1838 B PS на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1838 B PS на аукционе Cayón - October 30, 2015
Продавец Cayón
Дата 30 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1838 B PS на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1838 B PS на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1838 B PS на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1838 B PS на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1838 B PS на аукционе Teutoburger - November 30, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 4 реала 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Изабеллы II Монеты Испании 1838 года Все испанские монеты испанские серебряные монеты испанские монеты номиналом 4 реала Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск