Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1838 года B PS (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,896)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1728 oz) 5,376 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 реала
- Год 1838
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1838 года со знаком B PS. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 342 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 401 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 30 ноября 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 10 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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