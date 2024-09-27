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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 мараведи 1838 года Ja "Номинал на аверсе" (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 8 мараведи 1838 года Ja "Номинал на аверсе" - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 8 мараведи 1838 года Ja "Номинал на аверсе" - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 8 мараведи
  • Год 1838
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Джубия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1838 года "Номинал на аверсе" со знаком Ja. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 65 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 40 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (5)
  • Cayón (2)
Испания 8 мараведи 1838 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность F
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Испания 8 мараведи 1838 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность F
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Испания 8 мараведи 1838 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1838 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1838 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1838 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе Cayón - September 16, 2011
Продавец Cayón
Дата 16 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1838 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 мараведи 1838 "Номинал на аверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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