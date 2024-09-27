Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1838 года Ja "Номинал на аверсе" (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 8 мараведи
- Год 1838
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1838 года "Номинал на аверсе" со знаком Ja. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 65 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 40 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2016.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 16 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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