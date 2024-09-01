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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

80 реалов 1838 года M CL (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 80 реалов 1838 года M CL - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 80 реалов 1838 года M CL - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 80 реалов
  • Год 1838
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 80 реалов 1838 года со знаком M CL. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 570 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 530 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (14)
  • Cayón (6)
  • Coinhouse (1)
  • HERVERA (2)
  • Soler y Llach (2)
  • Tauler & Fau (2)
  • Teutoburger (1)
Испания 80 реалов 1838 M CL на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
432 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Испания 80 реалов 1838 M CL на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
435 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Испания 80 реалов 1838 M CL на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Испания 80 реалов 1838 M CL на аукционе Coinhouse - October 8, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 8 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 80 реалов 1838 M CL на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1838 M CL на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1838 M CL на аукционе Teutoburger - September 3, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 3 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1838 M CL на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1838 M CL на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1838 M CL на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1838 M CL на аукционе Tauler & Fau - September 24, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1838 M CL на аукционе Tauler & Fau - June 18, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 80 реалов 1838 M CL на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1838 M CL на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1838 M CL на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
Испания 80 реалов 1838 M CL на аукционе Aureo & Calicó - April 22, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1838 M CL на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1838 M CL на аукционе Soler y Llach - February 26, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 26 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 80 реалов 1838 M CL на аукционе Aureo & Calicó - February 5, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1838 M CL на аукционе Cayón - May 9, 2013
Продавец Cayón
Дата 9 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1838 M CL на аукционе Cayón - January 28, 2013
Продавец Cayón
Дата 28 января 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 80 реалов 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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