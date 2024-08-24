Испания Период: 1746-1939 1746-1939
6 куарто 1839 года "Каталония" (Испания, Изабелла II)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 14 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 6 куарто
- Год 1839
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 6 куарто 1839 года "Каталония". Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 192 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 260 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2016.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность XF
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Дата 18 апреля 2023
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Дата 17 октября 2022
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Дата 30 мая 2022
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Дата 24 февраля 2022
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Дата 18 октября 2021
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Дата 20 апреля 2021
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Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
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Дата 29 января 2021
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Дата 20 января 2021
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Дата 17 декабря 2020
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Дата 15 декабря 2020
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Дата 14 января 2020
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Дата 18 октября 2019
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