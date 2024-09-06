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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1839 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
80 реалов 1839 B PS
Средняя цена 460 $
Продажи
0 349
Аверс
Реверс
80 реалов 1839 M CL
Средняя цена 500 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
80 реалов 1839 S RD
Средняя цена 390 $
Продажи
0 47

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
20 реалов 1839 M CL
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
4 реала 1839 S RD
Средняя цена 280 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
4 реала 1839 M CL
Средняя цена 680 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
4 реала 1839 B PS
Средняя цена 180 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
2 реала 1839 M CL
Средняя цена 350 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
2 реала 1839 S RD
Средняя цена 340 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
1 реал 1839 M CL
Средняя цена 70 $
Продажи
0 42

Медные монеты

Аверс
Реверс
6 куарто 1839 Каталония
Средняя цена 60 $
Продажи
0 62
Аверс
Реверс
3 куарто 1839 Каталония
Средняя цена 80 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
8 мараведи 1839 Ja Номинал на аверсе
Средняя цена 80 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
8 мараведи 1839 Номинал на аверсе
Средняя цена 55 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
4 мараведи 1839
Средняя цена 80 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
2 мараведи 1839
Средняя цена 70 $
Продажи
0 28
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