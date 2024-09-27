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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

80 реалов 1839 года S RD (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 80 реалов 1839 года S RD - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 80 реалов 1839 года S RD - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 80 реалов
  • Год 1839
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 80 реалов 1839 года со знаком S RD. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 326 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 600 EUR. Торги состоялись 23 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 80 реалов 1839 S RD на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
410 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Испания 80 реалов 1839 S RD на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 80 реалов 1839 S RD на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
383 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Испания 80 реалов 1839 S RD на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1839 S RD на аукционе Spink - January 18, 2024
Продавец Spink
Дата 18 января 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Испания 80 реалов 1839 S RD на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1839 S RD на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1839 S RD на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1839 S RD на аукционе Spink - April 3, 2023
Продавец Spink
Дата 3 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1839 S RD на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1839 S RD на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1839 S RD на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1839 S RD на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1839 S RD на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1839 S RD на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1839 S RD на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
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Испания 80 реалов 1839 S RD на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 80 реалов 1839 S RD на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 80 реалов 1839 S RD на аукционе Monedalia.es - March 28, 2019
Продавец Monedalia.es
Дата 28 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1839 S RD на аукционе cgb.fr - March 5, 2019
Продавец cgb.fr
Дата 5 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1839 S RD на аукционе Numisma - Portugal - July 5, 2018
Продавец Numisma - Portugal
Дата 5 июля 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 80 реалов 1839 S RD на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 80 реалов 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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