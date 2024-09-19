Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1839 года S RD (Испания, Изабелла II)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,896)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1728 oz) 5,376 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 реала
- Год 1839
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1839 года со знаком S RD. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 886 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 3100 EUR. Торги состоялись 11 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 10 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numismática Leilões
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 4 сентября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 февраля 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 25 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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