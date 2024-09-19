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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1839 года S RD (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 4 реала 1839 года S RD - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 4 реала 1839 года S RD - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,896)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1728 oz) 5,376 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 4 реала
  • Год 1839
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1839 года со знаком S RD. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 886 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 3100 EUR. Торги состоялись 11 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (2)
Испания 4 реала 1839 S RD на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Испания 4 реала 1839 S RD на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Испания 4 реала 1839 S RD на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Испания 4 реала 1839 S RD на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1839 S RD на аукционе ibercoin - November 29, 2022
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1839 S RD на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 11, 2022
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Испания 4 реала 1839 S RD на аукционе Aureo & Calicó - April 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1839 S RD на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1839 S RD на аукционе Tauler & Fau - November 10, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1839 S RD на аукционе Numismática Leilões - October 21, 2019
Продавец Numismática Leilões
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1839 S RD на аукционе Goldberg - September 4, 2019
Продавец Goldberg
Дата 4 сентября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Испания 4 реала 1839 S RD на аукционе HERVERA - March 1, 2019
Продавец HERVERA
Дата 1 марта 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1839 S RD на аукционе Soler y Llach - February 28, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 28 февраля 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1839 S RD на аукционе Cayón - December 20, 2018
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1839 S RD на аукционе Tauler & Fau - March 20, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 марта 2018
Сохранность XF
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Испания 4 реала 1839 S RD на аукционе Cayón - October 25, 2017
Продавец Cayón
Дата 25 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1839 S RD на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
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Испания 4 реала 1839 S RD на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1839 S RD на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1839 S RD на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1839 S RD на аукционе Soler y Llach - February 26, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 26 февраля 2014
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 реала 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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