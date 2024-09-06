Испания Период: 1746-1939 1746-1939
3 куарто 1839 года "Каталония" (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8 гр
- Диаметр 26 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 3 куарто
- Год 1839
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 3 куарто 1839 года "Каталония". Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 33550 проданному на аукционе Heritage Auctions за 376 USD. Торги состоялись 14 апреля 2016.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность VF
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Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
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Дата 18 октября 2021
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Дата 29 января 2021
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Дата 20 января 2021
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 8 мая 2019
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
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Дата 16 октября 2018
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Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2018
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2017
Сохранность VF
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Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
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Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность MS65 BN PCGS
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
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Где продать?
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