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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

3 куарто 1839 года "Каталония" (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 3 куарто 1839 года "Каталония" - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 3 куарто 1839 года "Каталония" - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 3 куарто
  • Год 1839
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 3 куарто 1839 года "Каталония". Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 33550 проданному на аукционе Heritage Auctions за 376 USD. Торги состоялись 14 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 3 куарто 1839 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Испания 3 куарто 1839 "Каталония" на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Испания 3 куарто 1839 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1839 "Каталония" на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1839 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 3 куарто 1839 "Каталония" на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1839 "Каталония" на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1839 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 3 куарто 1839 "Каталония" на аукционе HERVERA - May 9, 2019
Продавец HERVERA
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 3 куарто 1839 "Каталония" на аукционе Soler y Llach - May 8, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 8 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 3 куарто 1839 "Каталония" на аукционе Tauler & Fau - February 6, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1839 "Каталония" на аукционе Tauler & Fau - February 6, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1839 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - October 16, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1839 "Каталония" на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1839 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1839 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - May 24, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1839 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 3 куарто 1839 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 3 куарто 1839 "Каталония" на аукционе Heritage - April 19, 2016
Испания 3 куарто 1839 "Каталония" на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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Испания 3 куарто 1839 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 3 куарто 1839 "Каталония" на аукционе Rauch - July 11, 2015
Продавец Rauch
Дата 11 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 куарто 1839 "Каталония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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