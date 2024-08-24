Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 мараведи 1839 года (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 2 мараведи
- Год 1839
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1839 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 721 проданному на аукционе Jesús Vico за 300 EUR. Торги состоялись 2 июня 2016.
Сохранность
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- Tauler & Fau (5)
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 3 мая 2017
Сохранность XF
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Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность UNC
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Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
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Продавец Jesús Vico
Дата 2 июня 2016
Сохранность UNC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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