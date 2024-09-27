Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1839 года S RD (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 2 реала
- Год 1839
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1839 года со знаком S RD. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 376 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1200 EUR. Торги состоялись 16 марта 2011.
Сохранность
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- Cayón (3)
- HERVERA (1)
- ibercoin (1)
- Soler y Llach (2)
- Tauler & Fau (3)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность F
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Продавец ibercoin
Дата 26 июня 2013
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность F
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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