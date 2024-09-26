Испания Период: 1746-1939 1746-1939
80 реалов 1839 года B PS (Испания, Изабелла II)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 80 реалов
- Год 1839
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (349) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 80 реалов 1839 года со знаком B PS. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 136 проданному на аукционе Katz Auction за 900 EUR. Торги состоялись 26 июня 2024.
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