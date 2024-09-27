Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1839 года B PS (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 4 реала 1839 года B PS - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 4 реала 1839 года B PS - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,896)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1728 oz) 5,376 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 4 реала
  • Год 1839
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1839 года со знаком B PS. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 455 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 600 EUR. Торги состоялись 7 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (9)
  • Cayón (3)
  • cgb.fr (1)
  • GGN (1)
  • Heritage (1)
  • HERVERA (2)
  • Holmasto (1)
  • ibercoin (1)
  • Jesús Vico (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Soler y Llach (3)
  • Stack's (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 4 реала 1839 B PS на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
270 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Испания 4 реала 1839 B PS на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
207 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Испания 4 реала 1839 B PS на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1839 B PS на аукционе Stack's - January 20, 2023
Испания 4 реала 1839 B PS на аукционе Stack's - January 20, 2023
Продавец Stack's
Дата 20 января 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1839 B PS на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1839 B PS на аукционе cgb.fr - June 7, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 7 июня 2022
Сохранность MS61 PCGS
Цена
Испания 4 реала 1839 B PS на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1839 B PS на аукционе Holmasto - May 29, 2021
Продавец Holmasto
Дата 29 мая 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1839 B PS на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1839 B PS на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1839 B PS на аукционе Jesús Vico - January 23, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1839 B PS на аукционе Cayón - December 27, 2019
Продавец Cayón
Дата 27 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1839 B PS на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1839 B PS на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность F
Цена
Испания 4 реала 1839 B PS на аукционе Heritage - November 17, 2016
Испания 4 реала 1839 B PS на аукционе Heritage - November 17, 2016
Продавец Heritage
Дата 17 ноября 2016
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1839 B PS на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1839 B PS на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1839 B PS на аукционе HERVERA - December 17, 2015
Продавец HERVERA
Дата 17 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1839 B PS на аукционе Soler y Llach - December 16, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 16 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1839 B PS на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1839 B PS на аукционе Soler y Llach - February 26, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 26 февраля 2014
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 реала 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Изабеллы II Монеты Испании 1839 года Все испанские монеты испанские серебряные монеты испанские монеты номиналом 4 реала Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск