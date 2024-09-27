Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1839 года B PS (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,896)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1728 oz) 5,376 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 реала
- Год 1839
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1839 года со знаком B PS. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 455 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 600 EUR. Торги состоялись 7 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Tauler & Fau (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
207 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 января 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Holmasto
Дата 29 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 ноября 2016
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 17 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 16 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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