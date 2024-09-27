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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1839 года M CL (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 1 реал 1839 года M CL - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 1 реал 1839 года M CL - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 1 реал
  • Год 1839
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1839 года со знаком M CL. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 412 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 220 EUR. Торги состоялись 18 декабря 2018.

Сохранность
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  • HERVERA (5)
  • ibercoin (8)
  • Soler y Llach (5)
  • Tauler & Fau (5)
Испания 1 реал 1839 M CL на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Испания 1 реал 1839 M CL на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Испания 1 реал 1839 M CL на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1839 M CL на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1839 M CL на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1839 M CL на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1839 M CL на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1839 M CL на аукционе Tauler & Fau - June 29, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1839 M CL на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1839 M CL на аукционе Cayón - July 4, 2019
Продавец Cayón
Дата 4 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1839 M CL на аукционе Tauler & Fau - February 6, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1839 M CL на аукционе Cayón - December 28, 2018
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1839 M CL на аукционе HERVERA - December 18, 2018
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1 реал 1839 M CL на аукционе Soler y Llach - December 17, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 реал 1839 M CL на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1839 M CL на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1839 M CL на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1839 M CL на аукционе Cayón - October 30, 2015
Продавец Cayón
Дата 30 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1839 M CL на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1839 M CL на аукционе ibercoin - October 22, 2015
Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1839 M CL на аукционе ibercoin - April 20, 2015
Продавец ibercoin
Дата 20 апреля 2015
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 реал 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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