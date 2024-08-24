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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

20 реалов 1839 года M CL (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 20 реалов 1839 года M CL - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 20 реалов 1839 года M CL - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 26 гр
  • Чистого серебра (0,7523 oz) 23,4 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 20 реалов
  • Год 1839
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1839 года со знаком M CL. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 415 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 4200 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2016.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (7)
  • Cayón (2)
  • HERVERA (1)
  • Schulman (1)
  • Silicua Coins (1)
  • Soler y Llach (3)
Испания 20 реалов 1839 M CL на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1188 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Испания 20 реалов 1839 M CL на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
813 $
Цена в валюте аукциона 760 EUR
Испания 20 реалов 1839 M CL на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1839 M CL на аукционе Cayón - November 30, 2022
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1839 M CL на аукционе Silicua Coins - July 29, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 29 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1839 M CL на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1839 M CL на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 20 реалов 1839 M CL на аукционе Schulman - October 22, 2020
Продавец Schulman
Дата 22 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Испания 20 реалов 1839 M CL на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1839 M CL на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 20 реалов 1839 M CL на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
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Испания 20 реалов 1839 M CL на аукционе HERVERA - July 5, 2011
Продавец HERVERA
Дата 5 июля 2011
Сохранность VF
Цена
Испания 20 реалов 1839 M CL на аукционе Soler y Llach - July 4, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 4 июля 2011
Сохранность VF
Цена
Испания 20 реалов 1839 M CL на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1839 M CL на аукционе Soler y Llach - October 22, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 22 октября 2010
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 реалов 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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