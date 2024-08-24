Испания Период: 1746-1939 1746-1939
20 реалов 1839 года M CL (Испания, Изабелла II)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 26 гр
- Чистого серебра (0,7523 oz) 23,4 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 20 реалов
- Год 1839
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1839 года со знаком M CL. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 415 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 4200 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2016.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
813 $
Цена в валюте аукциона 760 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 29 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Schulman
Дата 22 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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