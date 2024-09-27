Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1839 года M CL (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 2 реала
- Год 1839
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1839 года со знаком M CL. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 260 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 600 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2016.
Сохранность
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- HERVERA (1)
- Soler y Llach (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
207 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность F
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность F
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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