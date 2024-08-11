Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 мараведи 1839 года (Испания, Изабелла II)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 мараведи
- Год 1839
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1839 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 88490 проданному на аукционе Cayón Subastas за 180 EUR. Торги состоялись 9 апреля 2021.
Сохранность
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- Aureo & Calicó (6)
- Cayón (3)
- Tauler & Fau (2)
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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