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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1839 года M CL (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 4 реала 1839 года M CL - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 4 реала 1839 года M CL - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,896)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1728 oz) 5,376 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 4 реала
  • Год 1839
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1839 года со знаком M CL. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1002 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 1400 EUR. Торги состоялись 31 января 2023.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (4)
  • Cayón (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 4 реала 1839 M CL на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
832 $
Цена в валюте аукциона 770 EUR
Испания 4 реала 1839 M CL на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность F
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Испания 4 реала 1839 M CL на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1839 M CL на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1839 M CL на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1839 M CL на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 реала 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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