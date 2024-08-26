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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 мараведи 1839 года Ja "Номинал на аверсе" (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 8 мараведи 1839 года Ja "Номинал на аверсе" - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 8 мараведи 1839 года Ja "Номинал на аверсе" - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 8 мараведи
  • Год 1839
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Джубия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1839 года "Номинал на аверсе" со знаком Ja. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1573 проданному на аукционе Cayón Subastas за 210 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (8)
  • Cayón (3)
  • HERVERA (2)
  • ibercoin (3)
  • Soler y Llach (2)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 8 мараведи 1839 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Испания 8 мараведи 1839 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность F
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Испания 8 мараведи 1839 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1839 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 8 мараведи 1839 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе ibercoin - March 30, 2021
Продавец ibercoin
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1839 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1839 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1839 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе Tauler & Fau - February 6, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1839 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1839 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1839 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1839 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1839 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе ibercoin - March 12, 2013
Продавец ibercoin
Дата 12 марта 2013
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1839 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе HERVERA - December 18, 2012
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1839 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе Soler y Llach - December 17, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
Испания 8 мараведи 1839 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе ibercoin - June 28, 2012
Продавец ibercoin
Дата 28 июня 2012
Сохранность F
Цена
Испания 8 мараведи 1839 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе HERVERA - February 28, 2012
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1839 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе Soler y Llach - February 27, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1839 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1839 Ja "Номинал на аверсе" на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 мараведи 1839 "Номинал на аверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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