Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1839 года Ja "Номинал на аверсе" (Испания, Изабелла II)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 8 мараведи
- Год 1839
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1839 года "Номинал на аверсе" со знаком Ja. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1573 проданному на аукционе Cayón Subastas за 210 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2011.
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Дата 17 октября 2022
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Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
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Дата 19 сентября 2019
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Дата 24 апреля 2018
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Дата 15 сентября 2011
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