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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

6 куарто 1836 года "Каталония" (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 6 куарто 1836 года "Каталония" - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 6 куарто 1836 года "Каталония" - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 14 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 6 куарто
  • Год 1836
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 6 куарто 1836 года "Каталония". Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 214 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2100 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 6 куарто 1836 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1944 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Испания 6 куарто 1836 "Каталония" на аукционе Tauler & Fau - November 3, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
2547 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Испания 6 куарто 1836 "Каталония" на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 куарто 1836 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 куарто 1836 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 куарто 1836 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 куарто 1836 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 6 куарто 1836 "Каталония" на аукционе Herrero - May 24, 2012
Продавец Herrero
Дата 24 мая 2012
Сохранность VF
Цена
Испания 6 куарто 1836 "Каталония" на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 куарто 1836 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 куарто 1836 "Каталония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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