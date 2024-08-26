Испания Период: 1746-1939 1746-1939
6 куарто 1836 года "Каталония" (Испания, Изабелла II)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 14 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 6 куарто
- Год 1836
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 6 куарто 1836 года "Каталония". Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 214 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2100 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (6)
- Cayón (2)
- Herrero (1)
- Tauler & Fau (1)
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
2547 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 6 куарто 1836 "Каталония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск