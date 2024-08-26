Испания Период: 1746-1939 1746-1939
6 куарто 1836 года "Каталония" (Испания, Изабелла II)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 14 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 6 куарто
- Год 1836
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (54) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 6 куарто 1836 года "Каталония". Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 2596 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 800 EUR. Торги состоялись 22 июня 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
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Дата 17 октября 2022
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Дата 17 октября 2022
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Дата 6 июля 2022
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Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность XF
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Дата 31 мая 2021
Сохранность VF
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Дата 29 января 2021
Сохранность VF
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Продавец V. GADOURY
Дата 31 октября 2020
Сохранность MS64 BN NGC
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Дата 12 февраля 2020
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Дата 4 февраля 2020
Сохранность VF
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