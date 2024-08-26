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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

6 куарто 1836 года "Каталония" (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 6 куарто 1836 года "Каталония" - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 6 куарто 1836 года "Каталония" - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 14 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 6 куарто
  • Год 1836
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (54) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 6 куарто 1836 года "Каталония". Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 2596 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 800 EUR. Торги состоялись 22 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 6 куарто 1836 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
205 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Испания 6 куарто 1836 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Испания 6 куарто 1836 "Каталония" на аукционе ibercoin - July 20, 2023
Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 куарто 1836 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 куарто 1836 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 куарто 1836 "Каталония" на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 куарто 1836 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 куарто 1836 "Каталония" на аукционе Soler y Llach - February 24, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 6 куарто 1836 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 куарто 1836 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 6 куарто 1836 "Каталония" на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 6 куарто 1836 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 куарто 1836 "Каталония" на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 куарто 1836 "Каталония" на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 куарто 1836 "Каталония" на аукционе V. GADOURY - October 31, 2020
Продавец V. GADOURY
Дата 31 октября 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Испания 6 куарто 1836 "Каталония" на аукционе Cayón - July 27, 2020
Продавец Cayón
Дата 27 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 6 куарто 1836 "Каталония" на аукционе ibercoin - March 18, 2020
Продавец ibercoin
Дата 18 марта 2020
Сохранность VF
Цена
Испания 6 куарто 1836 "Каталония" на аукционе Aureo & Calicó - February 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 куарто 1836 "Каталония" на аукционе Silicua Coins - February 4, 2020
Продавец Silicua Coins
Дата 4 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 6 куарто 1836 "Каталония" на аукционе HERVERA - July 10, 2019
Продавец HERVERA
Дата 10 июля 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 6 куарто 1836 "Каталония" на аукционе Soler y Llach - July 10, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 10 июля 2019
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 6 куарто 1836 "Каталония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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