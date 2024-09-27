Испания Период: 1746-1939 1746-1939
6 куарто 1845 года "Каталония". Цветы с 7 лепестками (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Цветы с 7 лепестками
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 14 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 6 куарто
- Год 1845
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 6 куарто 1845 года "Каталония". Цветы с 7 лепестками. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 970 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 185 EUR. Торги состоялись 29 октября 2015.
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Дата 21 октября 2021
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Дата 29 января 2021
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Дата 29 октября 2015
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Дата 24 апреля 2014
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Дата 23 октября 2013
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Дата 12 марта 2013
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Дата 29 марта 2012
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