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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1845 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
80 реалов 1845 B PS
Средняя цена 470 $
Продажи
0 318
Аверс
Реверс
80 реалов 1845 M CL
Средняя цена 460 $
Продажи
0 100
Аверс
Реверс
80 реалов 1845 S RD
Средняя цена 460 $
Продажи
0 73

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
4 реала 1845 S RD
Средняя цена 170 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
4 реала 1845 M CL
Средняя цена 410 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
4 реала 1845 B PS
Средняя цена 120 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
2 реала 1845 S RD
Средняя цена 130 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
2 реала 1845 M CL
Средняя цена 130 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
1 реал 1845 M CL
Средняя цена 85 $
Продажи
0 55
Аверс
Реверс
1 реал 1845 S RD
Средняя цена 75 $
Продажи
0 70

Медные монеты

Аверс
Реверс
6 куарто 1845 Каталония
Средняя цена 60 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
6 куарто 1845 Каталония Цветы с 7 лепестками
Средняя цена 75 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
3 куарто 1845 Каталония
Средняя цена 65 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
8 мараведи 1845 Ja Номинал на аверсе
Средняя цена 75 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
8 мараведи 1845 Номинал на аверсе
Средняя цена 130 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
4 мараведи 1845 Ja
Средняя цена 55 $
Продажи
0 66
Аверс
Реверс
4 мараведи 1845
Средняя цена 75 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
2 мараведи 1845
Средняя цена 45 $
Продажи
0 88
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