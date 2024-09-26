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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

80 реалов 1845 года S RD (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 80 реалов 1845 года S RD - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 80 реалов 1845 года S RD - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 80 реалов
  • Год 1845
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (73) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 80 реалов 1845 года со знаком S RD. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 88704 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1100 EUR. Торги состоялись 9 апреля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 80 реалов 1845 S RD на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
432 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Испания 80 реалов 1845 S RD на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
459 $
Цена в валюте аукциона 5000 NOK
Испания 80 реалов 1845 S RD на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1845 S RD на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1845 S RD на аукционе Tauler & Fau - November 29, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Испания 80 реалов 1845 S RD на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1845 S RD на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
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Испания 80 реалов 1845 S RD на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1845 S RD на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1845 S RD на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
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Испания 80 реалов 1845 S RD на аукционе ibercoin - December 21, 2021
Продавец ibercoin
Дата 21 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 80 реалов 1845 S RD на аукционе Aureo & Calicó - June 2, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1845 S RD на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 80 реалов 1845 S RD на аукционе Soler y Llach - December 14, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 14 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1845 S RD на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1845 S RD на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1845 S RD на аукционе Soler y Llach - December 17, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1845 S RD на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1845 S RD на аукционе Tauler & Fau - November 19, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 19 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1845 S RD на аукционе HERVERA - July 10, 2019
Продавец HERVERA
Дата 10 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1845 S RD на аукционе Soler y Llach - July 10, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 10 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 80 реалов 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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